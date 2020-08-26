Источник материала: ОНТ

Семь процентов площадей зерновых осталось убрать аграриям.

Намолочено свыше семи с половиной миллионов тонн зерна. И почти две из них собрали лидеры страды – хлеборобы Минской области. Одновременно идет сбор урожая гречихи, кукурузы, рапса. Впереди еще уборка овощей и фруктов.

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