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Семь процентов площадей зерновых осталось убрать аграриям
Источник материала: ОНТ
Семь процентов площадей зерновых осталось убрать аграриям.
Намолочено свыше семи с половиной миллионов тонн зерна. И почти две из них собрали лидеры страды – хлеборобы Минской области. Одновременно идет сбор урожая гречихи, кукурузы, рапса. Впереди еще уборка овощей и фруктов.
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Семь процентов площадей зерновых осталось убрать аграриям. Намолочено свыше семи с половиной миллионов тонн зерна. И почти две из них собрали лидеры страды –...
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