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Фигурантка дела Шеремета пожаловалась на Украину в Евросуд

26.08.2020 20:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Жалоба Кузьменко против Украины будет рассмотрена Евросудом при первой возможности, сообщили в ЕСПЧ.

Фигурантка дела Шеремета пожаловалась на Украину в Евросуд
Фото: korrespondent.net

Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу детского врача и волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в среду, 26 августа, сообщил ее адвокат Тарас Беспалый в соцсети.

Беспалый опубликовал письмо от ЕСПЧ, в котором говорится, что жалоба Кузьменко против Украины будет рассмотрена Евросудом при первой возможности. «Ждем открытия разбирательства», — отметил адвокат.

Как сообщалось ранее, коллегия Шевченковского под председательством Оксаны Голуб также назначила подозреваемым в убийстве Шеремета новые меры пресечения в связи с окончанием досудебного расследования.

В частности, Кузьменко останется под круглосуточным домашним арестом до 23 октября.

Напомним, обвинения в отношении Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, рассмотрит коллегия присяжных.

 
 
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Жалоба Кузьменко против Украины будет рассмотрена Евросудом при первой возможности, сообщили в ЕСПЧ.
 
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