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Обувь, которая укорачивает и полнит ноги. Стилист назвала самые «опасные» модели

26.08.2020 20:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обувь, которая укорачивает и полнит ноги. Стилист назвала самые «опасные» модели

Обувь является одной из главных составляющих любого образа. От выбора правильной модели зависит то, как вы будете выглядеть в целом. Обувь может как визуально удлинить ноги, так и заметно их укоротить. «Коварные» модели, с которыми стоит быть предельно осторожными, назвала стилист cosmo.ru Юлия Козовая.

Ботильоны на каблуке по щиколотку.

Ботильоны по щиколотку или ботинки челси на плоской подошве могут визуально укорачивать ноги. Особенно если они тонально контрастируют с низом. При комбинации такой обуви с юбками до колена, есть риск, что ноги будут выглядеть короче и полнее. Если в вашем гардеробе есть такая обувь, то подбирайте колготки или штаны в тон обуви. Например, с голыми ногами или телесными колготками обувь должна быть бежевого цвета.


Балетки.

Эта модель хоть и практически вышла из моды, но многие девушки все равно отдают ей предпочтение исходя из удобства. Если в вашем гардеробе есть балетки, то лучше всего их носить с юбками миди либо с брюками или джинсами на высокой талии, которые помогут визуально вытянуть силуэт.


Туфли с ремешками на щиколотке.

Миф о том, что любая обувь на каблуке делает нас выше и стройнее, еще раз развеивает обувь с ремешками на щиколотке. Любые перемычки и ремешки в области щиколотки «режут» ногу и делают ее короче. Особенно если эти ремешки широкие и темного цвета. Можно выдохнуть, если ваша обувь телесного цвета или же попытаться спасти образ миди- и макси-юбками.

Туфли на платформе и толстом каблуке.

Еще одно подтверждение того, что обувь на каблуке может полнить. Объемная подошва и массивный каблук утяжеляют вид ног. Образы с такой обувью сложно исправить, поэтому лучше избегать таких моделей.


Фото: Pinterst

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Обувь является одной из главных составляющих любого образа. От выбора правильной модели зависит то, как вы будете выглядеть в целом. Обувь может как визуально...
 
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