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Обувь, которая укорачивает и полнит ноги. Стилист назвала самые «опасные» модели
Источник материала: ОНТ
Обувь является одной из главных составляющих любого образа. От выбора правильной модели зависит то, как вы будете выглядеть в целом. Обувь может как визуально удлинить ноги, так и заметно их укоротить. «Коварные» модели, с которыми стоит быть предельно осторожными, назвала стилист
Ботильоны на каблуке по щиколотку.
Ботильоны по щиколотку или ботинки челси на плоской подошве могут визуально укорачивать ноги. Особенно если они тонально контрастируют с низом. При комбинации такой обуви с юбками до колена, есть риск, что ноги будут выглядеть короче и полнее. Если в вашем гардеробе есть такая обувь, то подбирайте колготки или штаны в тон обуви. Например, с голыми ногами или телесными колготками обувь должна быть бежевого цвета.
Балетки.
Эта модель хоть и практически вышла из моды, но многие девушки все равно отдают ей предпочтение исходя из удобства. Если в вашем гардеробе есть балетки, то лучше всего их носить с юбками миди либо с брюками или джинсами на высокой талии, которые помогут визуально вытянуть силуэт.
Туфли с ремешками на щиколотке.
Миф о том, что любая обувь на каблуке делает нас выше и стройнее, еще раз развеивает обувь с ремешками на щиколотке. Любые перемычки и ремешки в области щиколотки «режут» ногу и делают ее короче. Особенно если эти ремешки широкие и темного цвета. Можно выдохнуть, если ваша обувь телесного цвета или же попытаться спасти образ миди- и макси-юбками.
Туфли на платформе и толстом каблуке.
Еще одно подтверждение того, что обувь на каблуке может полнить. Объемная подошва и массивный каблук утяжеляют вид ног. Образы с такой обувью сложно исправить, поэтому лучше избегать таких моделей.
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Обувь является одной из главных составляющих любого образа. От выбора правильной модели зависит то, как вы будете выглядеть в целом. Обувь может как визуально...
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