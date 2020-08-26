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Аварийная посадка вертолета была совершена в России, есть пострадавшие
Источник материала: ОНТ
Частный вертолет совершил аварийную посадку в районе Красной Поляны в Сочи (Россия), пострадали люди. Такую информацию передает ТАСС со ссылкой на сообщение местного МЧС.
ЧП случилось днем в среду, 26 августа, в районе хребта Аибга. На момент посадки в вертолете Robinson летели четыре человека, один из которых был пилотом. После аварийной посадки двое.
На место инцидента вылетел вертолет Южного авиационного поисково-спасательного центра МЧС России, чтобы эвакуировать людей.
Фото Flickr
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Частный вертолет совершил аварийную посадку в районе Красной Поляны в Сочи (Россия), пострадали люди. Такую информацию передает ТАСС со ссылкой на сообщение...
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