Аварийная посадка вертолета была совершена в России, есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

Частный вертолет совершил аварийную посадку в районе Красной Поляны в Сочи (Россия), пострадали люди. Такую информацию передает ТАСС со ссылкой на сообщение местного МЧС.

ЧП случилось днем в среду, 26 августа, в районе хребта Аибга. На момент посадки в вертолете Robinson летели четыре человека, один из которых был пилотом. После аварийной посадки двое.

На место инцидента вылетел вертолет Южного авиационного поисково-спасательного центра МЧС России, чтобы эвакуировать людей.

Фото Flickr

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