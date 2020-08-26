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Сербия присоединилась к заявлению ЕС с осуждением недемократических выборов в Беларуси

26.08.2020 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сербия присоединилась к заявлению ЕС, который характеризует недавние выборы в Беларуси как несвободные и несправедливые и призывает белорусские власти к диалогу для предотвращения дальнейшего насилия.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание European Western Balkans.

Европейский союз в своей призвал белорусские власти "немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных", напоминая, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-члена ОБСЕ.

В заявлении говорится о возможности введения санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов.

"Европейский союз будет и впредь поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь", - говорится в заявлении.

Кроме Сербии к заявлению присоединились другие страны Западных Балкан, Черногория, Северная Македония, Албания И Босния и Герцеговина, а также Украина.

Напомним, что Сербия недавно присоединилась к ЕС в осуждении Китая, когда речь заходит об обращении с уйгурском этнической группой в провинции Синьцзян, что вызвало многочисленные негативные реакции.

Также Сербия всегда категорически выступала против санкций ЕС в отношении России за аннексию украинского Крыма и агрессию на Донбассе.
 
 
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Сербия присоединилась к заявлению ЕС, который характеризует недавние выборы в Беларуси как несвободные и несправедливые и призывает белорусские власти к диалогу...
 
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