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Зеленский и Помпео поговорили по телефону о Беларуси
Источник материала: Партизан
Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь США Майк Помпео обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования на Донбассе, а также обменялись мнениями относительно ситуации в Беларуси.
Об этом сообщается на
Собеседники обменялись мнениями по ряду международных вопросов, в частности в рамках обсуждения ситуации в Беларуси.
«Главное - чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства », - подчеркнул Зеленский.
Он также выразил надежду, что свобода белорусского народа будет реализована в ближайшее время.
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Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь США Майк Помпео обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего...
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