Зеленский и Помпео поговорили по телефону о Беларуси

Об этом сообщается наОфиса Президента Украины.

Собеседники обменялись мнениями по ряду международных вопросов, в частности в рамках обсуждения ситуации в Беларуси.





«Главное - чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства », - подчеркнул Зеленский.





Он также выразил надежду, что свобода белорусского народа будет реализована в ближайшее время.