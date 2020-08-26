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Минский полумарафон перенесен на 2021 год
Источник материала: ОНТ
Ежегодный Минский полумарафон в 2020 году не состоится, его перенесли на следующий год. Информацию об этом разместили на
Регистрация на участие в полумарафоне продолжится, а уже оплаченные слоты будут действительны в следующем году.
Проведение масштабного спортивного мероприятия было запланировано на 13 сентября. В нем должны были участвовать более 40 тысяч человек. Призовой фонд полумарафона составлял $60 тысяч.
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Ежегодный Минский полумарафон в 2020 году не состоится, его перенесли на следующий год. Информацию об этом разместили на сайте Белорусской федерации легкой...
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