ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Митинги в поддержку мира и безопасности продолжаются. В каких городах они пройдут 27 и 28 августа?

26.08.2020 22:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Митинги в поддержку мирной и процветающей Беларуси пройдут в ближайшие дни в разных уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что говорят белорусы на митингах в Гродненской области: 5 мнений

27 августа всех, кто хочет публично высказать слова поддержки, в Минске приглашают собраться в 18:00 на площадке у станции метро «Партизанская» перед универмагом «Беларусь».

Митинги в поддержку мира и безопасности продолжаются. В каких городах они пройдут 27 и 28 августа?

Под государственной символикой на улицы также выйдут жители Столина, Светлогорска, Кобрина и многих других городов.

Митинги в поддержку мира и безопасности продолжаются. В каких городах они пройдут 27 и 28 августа?

Свою солидарность с жителями выразят и водители.

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Митинги в поддержку мирной и процветающей Беларуси пройдут в ближайшие дни в разных уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что говорят белорусы на митингах в Гродненской области: 5 мнений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
26.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика