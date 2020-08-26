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Митинги в поддержку мира и безопасности продолжаются. В каких городах они пройдут 27 и 28 августа?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Митинги в поддержку мирной и процветающей Беларуси пройдут в ближайшие дни в разных уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
27 августа всех, кто хочет публично высказать слова поддержки, в Минске приглашают собраться в 18:00 на площадке у станции метро «Партизанская» перед универмагом «Беларусь».
Под государственной символикой на улицы также выйдут жители Столина, Светлогорска, Кобрина и многих других городов.
Свою солидарность с жителями выразят и водители.
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Новости Беларуси. Митинги в поддержку мирной и процветающей Беларуси пройдут в ближайшие дни в разных уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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