Митинги в поддержку мира и безопасности продолжаются. В каких городах они пройдут 27 и 28 августа?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Митинги в поддержку мирной и процветающей Беларуси пройдут в ближайшие дни в разных уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что говорят белорусы на митингах в Гродненской области: 5 мнений

27 августа всех, кто хочет публично высказать слова поддержки, в Минске приглашают собраться в 18:00 на площадке у станции метро «Партизанская» перед универмагом «Беларусь».





Под государственной символикой на улицы также выйдут жители Столина, Светлогорска, Кобрина и многих других городов.





Свою солидарность с жителями выразят и водители.