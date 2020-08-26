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Путин и Конте обсудили ситуацию в Беларуси

27.08.2020 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре обсудили обстановку в Беларуси. Беседа состоялась по инициативе итальянской стороны.

«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Беларуси с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела Республики и давления на ее руководство. Высказано понимание, что сейчас главное – не допустить какой-либо эскалации», - говорится в сообщении Кремля.

 
 
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Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре обсудили обстановку в Беларуси. Беседа состоялась по инициативе итальянской...
 
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