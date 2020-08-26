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Видеофакт. Нина Багинская пытается вернуть отобранный омоновцем флаг
Источник материала: Навiны
Известная активистка оппозиции, 73-летняя Нина Багинская, участвовала с бело-красно-белым флагом в митинге на площади Независимости, который разогнали силовики.
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Известная активистка оппозиции, 73-летняя Нина Багинская, участвовала с бело-красно-белым флагом в митинге на площади Независимости, который разогнали силовики.
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