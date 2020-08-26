Развенчание фейков о якобы задержанных и убитых в ходе массовых беспорядков по материалам Следственного комитета

Источник материала: ОНТ

Следственный комитет продолжает проверки по фактам организации и участия в массовых беспорядках в ночь после выборов и последующие дни. Создана специальная межведомственная группа, которая работает с заявлениями.

Некоторые факты, признания и разоблачения позволяют более полно взглянуть на картину произошедшего. И увидеть то, чего не хотят видеть известные и безымянные авторы западных Telegram-каналов. Какова же она, обратная сторона медали?

На этом видео несовершеннолетний. Парню 17 лет, поэтому не будем показывать его лицо и называть его имя. Он задержан в Гродно во время беспорядков как участник. То, что произошло дальше, он поясняет сам.

А вот ещё одна ситуация. В интернете пишут, что люди выходят на протесты по зову сердца. Но есть люди, которые шли и не в защиту своих убеждений. Стоит отметить, что этот человек на видео отвечает только за себя.

Часть псевдосенсаций из Telegram-каналов направлена, чтобы вызвать неприязнь к работникам правоохранительных органов и массовое осуждение. После акций протеста они разместили информацию о гибели Виталия Манкевича. В интернете утверждали, что его в Столбцах избили милиционеры, дескать, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Нам удалось разыскать Виталия, который лично подтвердил, что слухи о его смерти слегка преувеличены.

Очередной жертве милицейского беспредела, надеемся, не пришлось самому себе ломать обе руки. И это просто гипс на молнии. Известно, что Руслана Кулевича задержали 11 августа на акции в Гродно. 13-го освободили. После чего он с другом записал вот такое видео. Руслан держит в руках собаку.

А уже на следующий день появляется в гипсе и заявляет, что его освободили, а руки сломаны. А этому парню предлагали сделать громкое заявление по поводу своего задержания. Когда парень был уже на свободе, к нему обратились неназванные журналисты.

В эфире российского телеканала «Дождь» был комментарий от человека, который представился завотделением скорой помощи Сергеем Караваем. Он сообщил, что в ходе беспорядков в Минске погибли десятки человек. Но после эфира пришлось извиняться. Сначала главному редактору. А потом пришла пора откровения и для Каравая.

Идём дальше. То, о чём не скажут в Telegram. На фото житель Воложина. Ездил с флагом на мотоцикле во время несанкционированных акций. А накануне в своём городе сбил женщину на пешеходном переходе. Мать троих детей погибла. Раньше этот герой 30 раз привлекался к ответственности за нарушение правил. Был судим. После куража на акциях протеста и после задержаний наступает горькое похмелье у участников. Этот парень кидался на силовиков в Бресте.

А это уже Гомель. Парень подбегает к сотруднику и распыляет ему в лицо перцовый газ. Парня задерживают. И вот – монолог уже после.

Акции на улицах ещё продолжаются. В МВД сообщили, что накануне демонстранты, которых призывают на улицы в том числе через Интернет, вновь нарушили общественный порядок. Задержан 51 человек. Это видео о тех, кто участвует в несанкционированных митингах, снято нашими коллегами по медиарынку. Спасибо, что задают правильные вопросы. Кадры сделаны накануне у здания Министерства образования. Организаторы собрания позиционировали его как акцию учителей.

Добавить нечего. Занавес.

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