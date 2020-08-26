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Игорь Петришенко в Белыничах: «Наши районные центры, они действительно комфортны для жизни»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День белорусской письменности обращает к истокам родного языка и культуры. В Белыничах прошла выездная встреча оргкомитета по проведению масштабного праздника, чтобы на месте оценить готовность площадок и инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние месяцы городок преобразился до неузнаваемости. Здесь отремонтировали площади и центральные улицы, обновили 300-летнюю липовую рощу семьи Огинских, а вместе с ней и городской парк. Отдельного внимания заслуживает и заново отстроенное здание музея в честь всемирно известного земляка Витольда Бялыницкого-Бирули.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
День белорусской письменности отмечается в первое воскресенье сентября и в 2020 году пройдет уже в 27-й раз. Для его проведения по традиции выбирают значимые исторические центры страны, с которыми связана жизнь просветителей и культурных деятелей.
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Новости Беларуси. День белорусской письменности обращает к истокам родного языка и культуры. В Белыничах прошла выездная встреча оргкомитета по проведению...
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