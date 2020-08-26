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Леди Гага полностью разделась и залезла в ванную со льдом
Источник материала: ОНТ
Американская певица Леди Гага шокировала подписчиков новой фотографией в своем профиле в
На фото обнаженная певица с маской на лице позирует в ванной полной льда. Поклонники Леди Гаги высоко оценили смелый поступок певицы: «Господи, это так холодно, как ей это удается делать?», «Спасибо вам за то, что так много делаете для того, чтобы доставить нам радость и развлечь», «Может ли ледяная ванная быть опасной?».
Однако, кажется, Леди Гага сделала это совсем не для развлечения подписчиков. В комментариях исполнительница отметила профиль Video Music Awards (Европейская музыкальная награда MTV за лучшее видео). Возможно, так звезда хотела сказать, что готовится к очередной премии?
Фото:
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Американская певица Леди Гага шокировала подписчиков новой фотографией в своем профиле в Instagram. На фото обнаженная певица с маской на лице позирует в ванной полной...
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