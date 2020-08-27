Эффективным способом избавиться от следа маркера на белой одежде поделилась жительница Австралии

Источник материала: ОНТ

В Австралии местная жительница разместила на своей странице Facebook простой, но очень эффективный способ вывести сложные пятна от маркера.

Она пояснила, что случайно испачкала свою белую толстовку фиолетовым маркером. Расстроенная женщина не знала, как можно это исправить, и обратилась за советом в интернет. Кто-то посоветовал ей замочить пятно на 30 минут в эвкалиптовом масле, после чего чистой водой постирать одежду.

Этот способ сработал, не оставив и намека на пятно. Фотографиями до и после обрадованная женщина поделилась в интернете. Это впечатлило и удивило пользователей интернета, которые до этого были скептически настроены.





Фото: Facebook

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