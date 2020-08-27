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Tesla дала сбой – люди могут управлять чужими автомобилями в других странах
Источник материала: ОНТ
Некоторые владельцы электромобилей Tesla из разных стран пожаловались на ошибки в официальном приложении марки. Люди видели чужие электрокары из других стран, иногда по несколько штук. Об этом
О первом сбое Tesla было известно еще в апреле текущего года. Житель Сиэтла (США) увидел в приложении автомобиль Model 3, которые ехал по дорогам Украины. Приложение разрешало американцу управлять этим авто.
Позже о сбое в программе сообщали еще два владельца электрокаров Tesla.
Автопроизводитель пока не комментировал сбои в официальном приложении.
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Некоторые владельцы электромобилей Tesla из разных стран пожаловались на ошибки в официальном приложении марки. Люди видели чужие электрокары из других стран,...
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