Tesla дала сбой – люди могут управлять чужими автомобилями в других странах

Источник материала: ОНТ

Некоторые владельцы электромобилей Tesla из разных стран пожаловались на ошибки в официальном приложении марки. Люди видели чужие электрокары из других стран, иногда по несколько штук. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на InsideEVs.

О первом сбое Tesla было известно еще в апреле текущего года. Житель Сиэтла (США) увидел в приложении автомобиль Model 3, которые ехал по дорогам Украины. Приложение разрешало американцу управлять этим авто.

Позже о сбое в программе сообщали еще два владельца электрокаров Tesla.

Автопроизводитель пока не комментировал сбои в официальном приложении.

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