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Стало известно, сколько брестское «Динамо» заработает в еврокубках после вчерашней победы
Источник материала: Tut.by
Брестское «Динамо», которое
За участие в 1-м квалификационном раунде полагается 280 тысяч евро, за выступление во втором — 380 тысяч, в третьем — 480.
В случае поражения во 3-м квалификационном раунде, брестчане отправятся в раунд плей-офф Лиги Европы. За поражение в раунде плей-офф ЛЕ — 300 тысяч евро.
Если «Динамо» не доберется до группы Лиги Европы, то оно получит еще 260 тыс. евро в качестве чемпиона страны.
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Команда вчера обыграла «Сараево» и вышла в третий этап квалификации.
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