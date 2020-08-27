Стало известно, сколько брестское «Динамо» заработает в еврокубках после вчерашней победы

Источник материала: Tut.by

Брестское «Динамо», которое после победы над «Сараево» пробилось в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, заработает минимум 1,7 млн евро, пишет tribuna.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

За участие в 1-м квалификационном раунде полагается 280 тысяч евро, за выступление во втором — 380 тысяч, в третьем — 480.

В случае поражения во 3-м квалификационном раунде, брестчане отправятся в раунд плей-офф Лиги Европы. За поражение в раунде плей-офф ЛЕ — 300 тысяч евро.

Если «Динамо» не доберется до группы Лиги Европы, то оно получит еще 260 тыс. евро в качестве чемпиона страны.