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Стало известно, сколько брестское «Динамо» заработает в еврокубках после вчерашней победы

27.08.2020 10:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестское «Динамо», которое после победы над «Сараево» пробилось в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, заработает минимум 1,7 млн евро, пишет tribuna.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

За участие в 1-м квалификационном раунде полагается 280 тысяч евро, за выступление во втором — 380 тысяч, в третьем — 480.

В случае поражения во 3-м квалификационном раунде, брестчане отправятся в раунд плей-офф Лиги Европы. За поражение в раунде плей-офф ЛЕ — 300 тысяч евро.

Если «Динамо» не доберется до группы Лиги Европы, то оно получит еще 260 тыс. евро в качестве чемпиона страны.

 
Теги: Брест
 
 
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Команда вчера обыграла «Сараево» и вышла в третий этап квалификации.
 
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