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За первое полугодие 2020 г. в Кобринском районе было введено в эксплуатацию 28592 квадратных метра жилья

27.08.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Строительная отрасль Кобринщины продолжает свою работу. Так, в отделе архитектуры и строительства Кобринского РИК рассказали, что за первое полугодие 2020 г. на территории Кобринского района было построено четыре многоквартирных дома, в которых 212 квартир.

За первое полугодие 2020 г. в Кобринском районе было введено в эксплуатацию 28592 квадратных метра жилья

В эксплуатацию было введено 107 домов индивидуальной жилой застройки, из них 53 в городе, 54 – в сельских населённых пунктах.

Что касается многодетных семей, то за полугодие за счёт всех финансовых источников, улучшили свои жилищные условия 169 многодетных семей.

На селе для своих работников были построены дома в таких хозяйствах, как ОАО «Батчи», ОАО «Покровский», ОАО «Радонежское», ОАО «Стригово». К концу года планируется возвести ещё два домика в других хозяйствах.

Всего же за счёт всех источников финансирования в районе было введено в эксплуатацию 28592 квадратных метра жилья, в том числе для граждан, состоящих учёте на улучшение жилищных условий, 12201 квадратный метр жилья.

Людмила ПАШКОВИЧ, служба новостей vkobrine.by.
Фото из открытых источников (иллюстрация).

 
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За первое полугодие 2020 г. в Кобринском районе было введено в эксплуатацию 28592 квадратных метра жилья
 
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