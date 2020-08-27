За первое полугодие 2020 г. в Кобринском районе было введено в эксплуатацию 28592 квадратных метра жилья

Источник материала: Кобринский вестник

Строительная отрасль Кобринщины продолжает свою работу. Так, в отделе архитектуры и строительства Кобринского РИК рассказали, что за первое полугодие 2020 г. на территории Кобринского района было построено четыре многоквартирных дома, в которых 212 квартир.





В эксплуатацию было введено 107 домов индивидуальной жилой застройки, из них 53 в городе, 54 – в сельских населённых пунктах.

Что касается многодетных семей, то за полугодие за счёт всех финансовых источников, улучшили свои жилищные условия 169 многодетных семей.

На селе для своих работников были построены дома в таких хозяйствах, как ОАО «Батчи», ОАО «Покровский», ОАО «Радонежское», ОАО «Стригово». К концу года планируется возвести ещё два домика в других хозяйствах.

Всего же за счёт всех источников финансирования в районе было введено в эксплуатацию 28592 квадратных метра жилья, в том числе для граждан, состоящих учёте на улучшение жилищных условий, 12201 квадратный метр жилья.