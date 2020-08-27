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Вольные изображения букв. 27 августа в Национальной библиотеке открывается выставка ко Дню знаний
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продемонстрировать свое мировоззрение сквозь букву. Такую художественную выставку предлагают посетить в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выставка сочетает произведения и фотоснимки (на них, кроме самих рисунков, можно увидеть еще и их авторов). Каждый из авторов, независимо от возраста и уровня профессионализма, решился на своеобразный эксперимент и кистью выразил свои ассоциации с той или иной буквой. В итоге получилась коллекция вольных изображений кириллических и латинских букв, объединенная общей идеей.
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Новости Беларуси. Продемонстрировать свое мировоззрение сквозь букву. Такую художественную выставку предлагают посетить в Национальной библиотеке Беларуси,...
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