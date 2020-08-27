Глава католиков Беларуси жестко отреагировал на то, что силовики заперли людей в костеле

Источник материала: KYKY

Вчера силовики, во время разгона на площади Независимости, заблокировали вход в Красный костел – люди в черном удерживали дверь костела около 40 минут, все это время внутри находились и прихожане, и демонстранты, и журналисты.

Глава католиков Беларуси, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, не стал молчать. И сделал жесткое заявление о действиях силовиков. Цитируем :

«Находясь за границей, я с большой болью воспринял скупые сведения о блокировании вооружёнными бойцами ОМОНа входа и выхода в минском Красном костёле, имевшем место 26 августа.

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь люди имеют право молиться, свободно заходя для этого в костёл и выходя из него. Блокирование входов в храм и препятствование свободному входу и выходу людей является грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания.

В связи с этим инцидентом я всецело поддерживаю сделанное в моё отсутствие заявление Генерального викария Минско-Могилёвской архиепрахии епископа Юрия Кособуцкого и как Председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси заявляю свой решительный протест против неправомерных действий силовых структур, которые по своему предназначению призваны охранять основные права граждан, в том числе и право на свободу вероисповедания, а не препятствовать в их реализации, гарантированной законодательством Республики Беларусь.

Неадекватные и противоправные действия, имевшие место на территории костёла святого Симеона и святой Елены, должны быть расследованы, а виновные понести наказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Эти и подобные действия сотрудников силовых структур не способствуют снятию напряжённости ради скорейшего восстановления мира и согласия в беларуском обществе в то время, как Католическая Церковь призывает к примирению и диалогу с целью разрешения невиданного в нашей стране социально-политического конфликта».

Напомним, вчера иерарх Юрий Кособуцкий также заяви л государственным органам Беларуси и руководству силовых структур, что подобное поведение неприемлемо и незаконно.

«Блокирование входа и выхода людей противоречит гарантированному Конституцией праву граждан на свободу совести и вероисповедания, оскорбляет чувства верующих и выходит за рамки законов человеческих и божьих», – заявил Кособуцкий.

Его обращение появилось в 21:37, когда людей еще не выпустили. Он потребовал немедленно разблокировать входы в костел и никому не препятствовать входить и выходить из него. Протест епископа Юрия Кособуцкого поддержал епископский викарий Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский. Иерархи надеются, что подобные действия правоохранительных органов на территории святынь больше никогда не повторятся.

Фото обложки: Дарья Бурякина для TUT.BY