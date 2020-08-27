Валюта продолжает дорожать. Какие курсы евро и доллара установили в обменниках

Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжают расти курсы валют — как на торгах, так и в обменниках. По состоянию на 10.30 27 августа минимальный курс продажи банками доллара — 2,72 рубля, а евро — 3,215 рубля. В начале торгов доллар вырос на 0,83%, евро — на 0,78%, а российский рубль — на 0,65%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,85 рубля (Франсабанк в Бресте). Для сравнения: в Технобанке в Витебске — 2,8 рубля, в РРБ-Банке и БПС-Сбербанке в Минске — по 2,79 рубля.

Ниже всего курс продажи банком американской валюты — 2,72 рубля (Paritetbank и Банк Решение).

Курс продажи евро банком выше всего — 3,4 рубля (Франсабанк в Бресте), а ниже всего — 3,215 рубля (Банк Дабрабыт и Paritetbank в Минске).