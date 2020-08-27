Легенда БАТЭ Родионов высказался о протестах в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Легенда БАТЭ Виталий Родионов дал интервью «Трибуне», в котором рассказал о том, что думает о ситуации в Беларуси после выборов.



Фото: Reuters

— Как вы относитесь к тому, что происходит в Беларуси после выборов?

— Сразу хочу отметить, что из-за отсутствия полной информации и со стороны власти, и со стороны оппозиции моё мнение будет вероятностное. Оно строится или на моих собственных догадках, или на догадках других.

Конечно, то, что творилось на улицах первые три дня после выборов, воспринимать как-то нормально мое мировоззрение отказывается. Не могу этого понять. И в связи с этим у меня складывается впечатление, что, возможно, разыгрывается определенный сценарий, о котором договорились люди, находящиеся у власти в том числе и в других государствах. И возмущение людей таким вот образом провоцируется. Просто невозможно понять те безумия, которые случились на улицах.

— Сценарий с чьей стороны?

— Власть имущих. Такое впечатление, что есть какие-то договоренности, а людей просто используют таким образом. Я читаю комментарии чиновников о том, что люди высказывают политическую точку зрения. Но, на мой взгляд, сейчас речь идет совсем не о политике.

Люди возмутились тем, что их права, обычные человеческие права, втоптаны в грязь. И я не говорю сейчас о процентах, которые были озвучены ЦИКом. В первую очередь, на мой взгляд, возмущение касается нечеловеческой жестокости. Именно она стала катализатором народных возмущений.

Больше всего удручает то, что какой-то вразумительной оценки произошедшего со стороны больших чиновников нет. А то, что было сказано министрами обороны и внутренних дел, как-то… Мне кажется, чиновники такого уровня должны более четко и доступно доносить информацию до людей. Если этой информации спустя две недели нет, если нет никаких оценок произошедшему, то либо на тебя этим людям плевать, либо сказать просто-напросто нечего.

— За те дни задержано и избито очень много людей. Среди ваших знакомых есть такие?

— Из близкого окружения никто не попал, но у моих знакомых есть знакомые, которым не так повезло. Но для того, чтобы понимать все безумие, не нужно иметь никаких случаев в кругу твоих знакомых. Вполне достаточно того, что ты видишь в интернете.

Сейчас, кстати, какие-то видео, оправдывающие отдельные случаи применения силы, начинает выкладывать МВД. Но это единичные случаи, и этого недостаточно, чтобы получить хоть какое-то минимальное объяснение тому, что вообще случилось.

— После силовых разгонов люди все равно не испугались и продолжили выходить на улицу. И 16 августа вышло просто огромное количество людей. Какие чувства испытали?

— Никаких особых чувств не было. Другое дело, что сейчас идет откровенное вранье от государственных СМИ, что собирается несколько тысяч или пара десятков тысяч человек, хотя налицо сотни тысяч людей на улице. Такое ощущение, что всех держат за дураков. И все это выглядит нелепо. Мне не хватает пояснений, адекватных пояснений от министров и чиновников. Хотелось бы, чтобы они высказались и дали хоть какую-то оценку этому.

— На ваш взгляд, сколько эти акции еще могут продолжаться?

— Не знаю, как долго это продлится. Самым существенным инструментом, основным рычагом в борьбе людей с властью являются заводчане. Вопрос, насколько их хватит и насколько хорошая поддержка будет им оказана. Что касается митингов, мне кажется, они не оказывают совершенно никакого влияния. Люди просто видят, сколько их по всей стране. И от этого, может быть, им становится проще и легче.

— У вас есть опасения, что в отношении мирных демонстрантов снова будет применена особо жесткая сила?

— Не знаю, как ответить на этот вопрос. У большинства людей присутствует возмущение тем, что закон и человеческое право втоптаны в грязь. Люди теперь не знают, где искать адекватную для современного общества защиту и поддержку. Ведь к тем, кто должен ее оказывать, должен блюсти закон и соблюдать порядок, отношение теперь совершенно предвзятое. Люди не знают, к кому обращаться за поддержкой и помощью.

Да и непонятно, есть ли сейчас вообще у кого-то права. Милицию будут бояться? Это самое страшное. Сейчас органов правопорядка больше боятся, чем хотят к ним обращаться за поддержкой. Они дискредитировали себя в моих глазах на многие годы.

Имеются у меня вопросы и к другой стороне конфликта. Cейчас, когда хорошо развит интернет, стоит порадоваться за всем известный телеграм-канал. Но там чересчур радикальные призывы звучат. И у меня, человека, привыкшего к спокойствию, это не вызывает особого доверия.

— Речь о NEXTA?

— Да. Столь крупных новостных ресурсов, способных так свободно распространять информацию такого характера, в стране нет. Есть список давно зарекомендовавших себя СМИ, но такой жестокости и оперативности там нет. А NEXTA своими смелыми призывами иногда перегибает палку. Наталкивает на мысль, что не все там чисто тоже. Это первый момент.

Второй касается встреч людей с чиновниками, которые пытались идти на контакт, найти общий язык. Все превращалось в балаган, где чиновникам не давали высказаться, заглушая призывами, криками и гамом. Встречи заканчивались одинаково: криками «Позор!» и «Уходи!». Бесед не получалось. В них вообще не видел организованности. Я допускаю, что там присутствовали люди, которые отвечают за организацию беспорядков и имеют свой интерес.

В любом случае все сводится к тому, что не хватает информации.

— Не так давно был создан Координационный совет, который заточен на диалог. Как думаете, смогут его участники наладить разговор с властью?

— К Павлу Латушко, бывшему чиновнику, и относился, и отношусь с огромным уважением. Этот человек сделал очень много для нашей культуры и для того, чтобы нашу страну знали за рубежом и относились к ней должным образом. Светлану Алексиевич тоже все знают. По другим людям у меня информации меньше.

Что касается связи между советом и властью, то для меня ее сейчас просто нет. Говорить о том, способен ли совет разрешить ситуацию, надо только после того, как начнется хотя бы минимальный диалог. Сейчас же я вижу просто грубое отстаивание своей позиции [со стороны власти]. Я этого не понимаю. Вполне логичным было бы сейчас попытаться объяснить хотя бы минимально те действия, которые были предприняты в первые дни после выборов.

— Вы много говорили о том, что люди вышли на улицы из-за насилия. Но при этом многие не согласны и с результатами выборов.

— Повторюсь: на мой взгляд, подавляющее большинство людей по всей стране возмутило именно насилие, неадекватное применением силы и неотесанной грубости в ситуации, которая совершенно этому не способствовала. И возмущение народа прежде всего из-за жестокости, а не из-за процентов.

Допускаю, что у крупных стран были определенные политические интересы, чтобы сюда зайти. Все-таки любые изменения в регионе предоставляют кому-то возможности. И хочется, чтобы если эта информация имеется у властей, ей просто поделились.