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Доллар, евро и российский рубль продолжают дорожать на валютных торгах

27.08.2020 11:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский рубль на торгах продолжает снижаться ко всем основным иностранным валютам, которые входят в корзину валют Нацбанка.

Так, по состоянию на 10.13 курс доллара на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи вырос на 0,65% до 2,6656 рубля, курс евро — на 0,78% до 3,153 рубля, российского рубля — на 0,83% до 3,5352 белорусского рубля за 100 российских.

В обменных пунктах доллар продают уже за 2,73—2,79 рубля, евро — за 3,22—3,27 рубля, российский рубль — за 3,58—3,67 белорусского рубля за 100 российских.

В последние недели рост курсов иностранных валют приобрел постоянный характер. Так, после президентских выборов, состоявшихся 9 августа, официальные курсы доллара и евро в Беларуси уже выросли более чем на 8%, российского рубля — более чем на 6%.

Представители банковского сектора и аналитики финансового рынка однозначно утверждают, что в основе роста курсов иностранных валют лежат внутренние причины.

«Когда падает белорусский рубль ко всем иностранных валютам — это говорит о том, что растет внутренний спрос на иностранную валюту», — подчеркнул финансовый аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии БелаПАН.

Эксперт ожидает, что в краткосрочной перспективе повышенное давление на белорусский рубль будет сохраняться. «До тех пор, пока будет сохраняться политическая напряженность в стране и у населения будет что конвертировать, такая ситуация на валютном рынке сохранится», — прогнозирует он.

На прошлой неделе рейтинговое агентство Fitch отметило, что политический кризис в Беларуси может спровоцировать рост девальвационных ожиданий. «Дальнейшее ухудшение политической ситуации и доверия внутри страны или продолжительное нарушение экономической деятельности может усилить девальвационное давление на белорусский рубль, негативно повлиять на высокодолларизованный финансовый сектор и привести к сокращению международных резервов», — предположили аналитики Fitch, комментируя политический кризис в Беларуси.

Между тем Национальный банк во вторник, 25 августа, распространил среди коммерческих банков письмо, поручив им в полной мере обеспечить обменные пункты иностранной валютой. «С учетом наблюдающегося в последние дни повышенного спроса на иностранную валюту Национальный банк считает необходимым принятие со стороны банковского сектора всесторонних и исчерпывающих мер по своевременному подкреплению обменных пунктов, касс денежной наличностью в объемах, необходимых для бесперебойного проведения валютно-обменных операций в течение рабочего дня и осуществления операций по продаже наличной иностранной валюты населению», — подчеркивается в письме.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль на торгах продолжает снижаться ко всем основным иностранным валютам, которые входят в корзину валют Нацбанка.
 
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