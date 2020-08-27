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Литва предлагает странам Балтии лишить Беларусь сотен миллионов евро
Источник материала: Myfin
«За год, мы подсчитали, Беларусь потеряет сотни миллионов евро доходов», - заявил на днях Жигимантас Вайчюнас в эфире LRT, цитирует interfax.by.
Литовский министр считает, что БелАЭС строилась с целью экспорта электроэнергии, и отказ Литвы и ее балтийских соседей от
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Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас полагает, что Беларусь потеряет сотни миллионов евро доходов, если Литва и другие балтийские страны не будут...
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