Литва предлагает странам Балтии лишить Беларусь сотен миллионов евро

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«За год, мы подсчитали, Беларусь потеряет сотни миллионов евро доходов», - заявил на днях Жигимантас Вайчюнас в эфире LRT, цитирует interfax.by.

Литовский министр считает, что БелАЭС строилась с целью экспорта электроэнергии, и отказ Литвы и ее балтийских соседей от экспорта сильно ограничит эти возможности.