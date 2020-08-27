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Этой ночью горела «Надежда». Под Речицей случился крупный пожар в придорожном кафе (видео)
Источник материала: Onliner
Кафе «Надежда» находится на 79-м километре трассы М-10 возле деревни Дунай Речицкого района. Сегодня ночью там случился серьезный пожар, в результате которого оказались повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество в здании. Сегодня утром появилась видеозапись происшествия.
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Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.
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Кафе «Надежда» находится на 79-м километре трассы М-10 возле деревни Дунай Речицкого района. Сегодня ночью там случился серьезный пожар, в результате которого...
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