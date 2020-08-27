Этой ночью горела «Надежда». Под Речицей случился крупный пожар в придорожном кафе (видео)

Источник материала: Onliner

Кафе «Надежда» находится на 79-м километре трассы М-10 возле деревни Дунай Речицкого района. Сегодня ночью там случился серьезный пожар, в результате которого оказались повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество в здании. Сегодня утром появилась видеозапись происшествия.

Как сообщается на сайте МЧС, когда спасатели прибыли к месту происшествия, было обнаружено открытое горение на втором этаже. До прибытия пожарных две работницы кафе — бармен и повар — самостоятельно покинули здание. Посетители в кафе отсутствовали. Пострадавших нет.





Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.