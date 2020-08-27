Советы адвоката. Как вернуть автомобиль, который эвакуировали

Источник материала: Tut.by

В рубрику «Советы адвоката» продолжают поступать вопросы читателей LADY. В связи с этим мы продолжаем серию тематических выпусков. Надеемся, эта информация будет вам полезна, а еще лучше — не понадобится.

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

— Практика последних недель показала, что многие граждане не понимают, как вернуть эвакуированные транспортные средства. В сегодняшнем материале отвечаем на все связанные с этим вопросы.

В рамках административного (обратите внимание — не уголовного) процесса могут эвакуировать автомобиль?

На основании ч.1 ст. 18.10 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь (далее — ПИКоАП Республики Беларусь), работник Государственной автомобильной инспекции вправе производить задержание и принудительную отбуксировку транспортного средства, доставлять его на охраняемую стоянку, если водителем совершено одно из этих административных правонарушений:

управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования, ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь);

управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления (ст. 18.19 КоАП Республики Беларусь);

Принципиально важно: и в первом, и во втором случае обязательное условие правомерности эвакуации автомобиля — отсутствие иной возможности доставить транспортное средство к месту хранения.

нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства (ч.ч.1−4 ст. 18.22 КоАП Республики Беларусь).

Принципиально важно: обязательные условия правомерности эвакуации автомобиля заключаются в следующем:

водитель не должен находится в транспортном средстве или в непосредственной близости от него.

нарушение правил остановки или стоянки автомобиля должно повлечь за собой одно из следующих последствий:

создание препятствия для дорожного движения; возникновение угрозы безопасности граждан.

Это прямо определено в п. 147 Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь № 551 от 28.11.2005 года «О мерах по повышению безопасности дорожного движения» (далее — Правила).



Фото: Светлана Ермоленко / Снимок носит иллюстративный характер

Куда передают на хранение эвакуированные автомобили?

Принудительно эвакуированные автомобили доставляются на охраняемые стоянки.

На какой именно охраняемой стоянке искать свой автомобиль?

На основании ст. 19.1 Закона Республики Беларусь от № 313-З от 05.01.2008 года «О дорожном движении», лицо, принявшее решение об эвакуации транспортного средства, немедленно информирует оперативно-дежурную службу (далее — ОДС) территориального органа внутренних дел по месту нахождения транспортного средства.

ОДС, в свою очередь, должна незамедлительно принять меры по информированию собственника (владельца) автомобиля о месте его нахождения.

Если до обнаружения пропажи автомобиля такой информации к собственнику (владельцу) автомобиля не поступило, ему следует самому позвонить в ОДС органа внутренних дел того района, где был припаркован автомобиль.

То есть, например, если автомобиль был оставлен на территории Центрального района г. Минска, звонить за получением информации об автомобиле также необходимо именно в ОДС управления внутренних дел администрации Центрального района г. Минска.

Если сделать это затруднительно, необходимо звонить в службу «102».



Фото: Светлана Ермоленко / Снимок носит иллюстративный характер

Какие материальные последствия может повлечь за собой эвакуация автомобиля?

Штраф, как административное взыскание; Необходимость оплаты работ (услуг) по принудительной отбуксировке (эвакуации) автомобиля; Необходимость оплаты работ (услуг) по хранению эвакуированного транспортного средства на охраняемой стоянке.

Следует знать: оплата вышеуказанных работ (услуг) по принудительной отбуксировке (эвакуации) автомобиля и его хранению на охраняемой стоянке осуществляется собственником (владельцем) автомобиля или уполномоченным им лицом.

Оплата производится органу внутренних дел или государственной организации, которому (которой) принадлежит средство эвакуации и (или) охраняемая стоянка.

Размеры тарифов устанавливаются местными исполнительными и распорядительными органами. Например, в г. Минске стоимость работ (услуг) по эвакуации с полной погрузкой составит 63,00 рубля, стоимость работ (услуг) по хранению автомобиля на охраняемой стоянке — по 7,40 рублей за каждые 1−3 сутки, 4,20 рублей — за каждые 4−9 сутки, 3,20 рублей — за каждый последующие сутки нахождения автомобиля на штрафстоянке.

Обратите внимание: поскольку плата за хранение автомобиля начисляется за каждый день, в интересах плательщика забрать автомобиль максимально оперативно.

Принципиально важно: собственнику (владельцу) или уполномоченному им лицу не могут отказать в возврате автомобиля из-за неоплаты административного штрафа, работ (услуг) по эвакуации автомобиля и его хранению.

Как забрать автомобиль?

Для возврата автомобиля необходимо обратиться с соответствующим требованием к сотруднику охраняемой стоянки. По общему правилу при себе нужно иметь эти документы:

свидетельство о государственной регистрации автомобиля;

водительское удостоверение либо иной документ, подтверждающий право управления транспортным средством.



Фото: Светлана Ермоленко / Снимок носит иллюстративный характер

Кто может забрать автомобиль?

Забрать автомобиль с охраняемой стоянки может его собственник (владелец).

Также это может сделать любое лицо, который получил от собственника нотариально удостоверенную доверенность. В таком случае к пакету документов, необходимых для получения автомобиля, добавится доверенность.

Следует знать: помещенный на охраняемую стоянку автомобиль должен быть возвращен собственнику или уполномоченному им лицу по первому требованию.

Что делать, если автомобиль поврежден?

За повреждения, причиненные транспортному средству во время его эвакуации и нахождения на охраняемой стоянке, несут ответственность юридические лица, работники которых осуществляли соответственно эвакуацию и хранение.

При этом полученные автомобилем повреждения необходимо будет доказать. Для этого их нужно грамотно зафиксировать.

Нужно учитывать, что при принятии решения об эвакуации сотрудник ГАИ составляет соответствующий протокол осмотра транспортного средства, в котором отражает все видимые дефекты и повреждения автомобиля. Когда собственник или уполномоченное им лицо забирают автомобиль с охраняемой стоянки, им должны выдать копию указанного протокола. Добиться ее получения необходимо обязательно.

В том случае, если при получении автомобиля вы обнаружили следы повреждений, нужно настаивать на проведении осмотра автомобиля. В результате осмотра должен быть составлен акт. Этот акт составляется с участием представителя охраняемой стоянки. В акте нужно отразить обнаруженные дефекты автомобиля. Более того, помимо акта, обнаруженные повреждения рекомендую зафиксировать с помощью фото-и видеосъемки.

Если есть соответствующая страховка, то нужно незамедлительно обратиться в страховую компанию.

Кроме того, для проведения проверки и установления виновных в повреждениях лиц необходимо обратиться в территориальный орган внутренних дел.

В том случае, если разрешить вопрос выплаты денежной компенсации за причиненные повреждения автомобилю во внесудебном порядке не удастся, то нужно подготовить соответствующее исковое заявление и отстаивать свои интересы в суде.