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Погода в СНГ: в Казахстан пришло похолодание, в Кыргызстане возможен сход селей
27.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве во второй половине дня. Синоптики прогнозируют грозу с сильными порывами ветра. Температура воздуха не превысит 23-х градусов. О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».
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