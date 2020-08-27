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Погода в СНГ: в Казахстан пришло похолодание, в Кыргызстане возможен сход селей

27.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве во второй половине дня. Синоптики прогнозируют грозу с сильными порывами ветра. Температура воздуха не превысит 23-х градусов. О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».

В Алматы уже несколько дней столбик термометров не поднимается выше 20 градусов. Ночью еще прохладнее, а в горах идут дожди, снег и стелется туман. Для авиации это тяжелые метеорологические условия. Поэтому на военной базе, где готовят вертолетчиков, пока приостановили полеты в горной местности. Молодые пилоты отрабатывают умения над южной столицей и ее равнинной частью.

В Минске – дождливая и прохладная погода. Воздух прогреется лишь до 17 градусов. Приближение осени почувствовали и пернатые. Орнитологи заметили миграцию аистов и стрижей. Зиму птицы проведут в Африке. Журавли – их отлет считают символом осени – начнут покидать Беларусь ближе к концу сентября.

В Кыргызстане начались дожди. На большей части территории республики сегодня значительно понизилась температура воздуха. Днем около 20 градусов, ночью – всего плюс 10. В предгорных районах местами снег. В МЧС республики предупреждают об опасности схода селей. Интенсивные осадки осложнят проведение сельхозработ и выпас скота, потому в ближайшие дни фермерам рекомендуют оставаться дома.

В столице Армении – плюс 32, в горных регионах столбик показывает 25. Некоторые фрукты в этом году поспели чуть раньше обычного. У местных хозяек в разгаре сезон заготовок. Они делают компоты и варенья с небольшим количеством сахара. Готовить дома гораздо дешевле, чем покупать на рынке. Например, килограмм сухофруктов обойдется всего в три доллара, на рынке придется заплатить восемь.

В Согдийской области Таджикистана и в районах республиканского подчинения – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура поднимется до 32 градусов. Агентство по гидрометеорологии Республики Таджикистан рекомендует жителям воздержаться от походов в горы с ночевкой. Там уже значительно похолодало и небезопасно. В ближайшее время в некоторых районах возможен сход селей.



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Теги: Минск
 
 
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В Алматы уже несколько дней столбик термометров не поднимается выше 20 градусов. Ночью еще прохладнее, а в горах идут дожди, снег и стелется туман.
 
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