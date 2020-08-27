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МВД Беларуси: За минувшие сутки в стране задержаны 56 протестующих
Источник материала: АФН
В Беларуси за минувшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях были задержаны 56 человек.
Об этом сообщает
"По стране задержано до рассмотрения административных дел в суде 56 человек, которые принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - сказала Чемоданова.
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В Беларуси за минувшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях были задержаны 56 человек.
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