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МВД Беларуси: За минувшие сутки в стране задержаны 56 протестующих

27.08.2020 13:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси за минувшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях были задержаны 56 человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на официального представителя МВД Ольгу Чемоданову. В официальном телеграм-канале МВД этой информации пока нет.

"По стране задержано до рассмотрения административных дел в суде 56 человек, которые принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - сказала Чемоданова.

 
 
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В Беларуси за минувшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях были задержаны 56 человек.
 
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