МВД Беларуси: За минувшие сутки в стране задержаны 56 протестующих

Источник материала: АФН

В Беларуси за минувшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях были задержаны 56 человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на официального представителя МВД Ольгу Чемоданову. В официальном телеграм-канале МВД этой информации пока нет.

"По стране задержано до рассмотрения административных дел в суде 56 человек, которые принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - сказала Чемоданова.