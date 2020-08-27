Анисим: Учителям следовало бы объявить забастовку – образование пропитано ложью









«Политринга» рассказала экс-депутат Палаты представителей и председатель «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим. Об этом корреспондентурассказала экс-депутат Палаты представителей и председатель «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим.





«Власти сделали учителей соучастниками фальсификаций и подтасовок во время политического процесса - выборов. Это продолжалось уже давно, но в этом году достигло эпогея. Безусловно, в идеале учителя должны быть бы объявить забастовку в знак протеста против той роли, которую им навязали. Ведь нельзя учить детей правде, если образование пропитано ложью и фальшью. Это продемонстрировали многие выпускники, когда приносили свои дипломы, грамоты и другие награды», - отметила она.





Анисим предполагает, что и на этот раз властям «удастся загнать учителей в школы».

«Но сейчас набирает обороты новая школа, частная. Пока частники не могут охватить всех детей, но что будет через год, никто не сможет точно предсказать. Изменения в системе образования должны произойти. И в первую очередь учитель должен быть освобожден от политических обязанностей, какие ему навязывают во время выборов», - подытожила она.





Напомним, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, президент Александр Лукашенко заявил: «Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам надо с ними разбираться».