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Насолил так насолил. Работник одного из предприятий намеренно испортил 4 тонны молока

27.08.2020 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Скотник влил антибиотик в пустую емкость для хранения продукта, а утром ее наполнили молоком. В итоге оно оказалось непригодным

В Жабинке в милицию обратился руководитель местного предприятия, чтобы привлекли к ответственности человека, из-за которого одной из местных животноводческих ферм был нанесён урон.

Ночью неизвестный проник в помещение для хранения молока и испортил его.

Оперативниками была установлена личность злоумышленника. Это был один из работников этого хозяйства.

«В ту ночь на смене оставался только один скотник, который ухаживает за больными животными, у него есть доступ к лекарствам, – рассказали в Жабинсковском РОВД. – Он залил антибиотик в пустой резервуар, в котором хранится продукт, а с утра его наполнили молоком. Естественно, его использовать нигде нельзя».

Фермерским хозяйством производится продукция экстра-класса. Ущерб от порчи 4 тонн молока оценен в более 3 200 рублей.

Следователями дана правовая оценка и возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества. Вредителем урон не возмещён. На этот поступок поступок его сподвигли личные мотивы.
 
 
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Скотник влил антибиотик в пустую емкость для хранения продукта, а утром ее наполнили молоком. В итоге оно оказалось непригодным
 
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