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«Позор! Будьте с народом». И. о. министра здравоохранения провел встречу с медиками в РНПЦ «Кардиология» (обновлено)

27.08.2020 13:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в РНПЦ «Кардиология» встреча сотрудников с и. о. министра здравоохранения Дмитрием Пиневичем. Причина грустная — уволен директор центра Александр Мрочек, лицо белорусской кардиологии. Зал встретил Мрочека овацией, которая длилась несколько минут. Все — до слез.

— Спасибо, коллеги, я в полной мере поддерживаю ваши аплодисменты. Но я пришел с грустной новостью. Я Александра Геннадьевна знаю очень давно, 20 лет, и очень высоко ценю его вклад, — отреагировал Дмитрий Пиневич.

Зал не согласен с дипломатической речью:

— Нам не нужна оценка! Давайте к сути. Вас назначили? Мы вам сочувствуем. За что увольняете?

— Наши новые задачи многогранно сложны и сжаты по времени. Поэтому я провожу сейчас смену руководящих кадров республиканских учреждений, — парировал Пиневич.

 

— И начали с нашего?!

— Имею полное право! Я благодарю Александра Геннадьевича за работу, принимаю вашу реакцию. Это мое видению работы, — отметил и. о. министра.

В зале раздаются крики: «Позор!» К микрофону подходит директор, аплодисменты не дают ему начать: «Верните нам Мрочека!»

Слово берут профессоры РПНЦ:

— Вы же белорус, будьте с народом, сейчас сложное время. Оставьте академика Мрочека исполнять обязанности директора центра, — говорит Светлана Суждева. — Дмитрий Леонидович, вы приказ написали, и в ваших силах его отозвать. Мы настаиваем на этом. И просим, категорически просим оставить директора. У нас слаженный коллектив и высокий КПД. Новое руководство будет полгода входить в режим, это будут потери для всего здравоохранения. То, что он выступил против насилия, мы повторим! Мы, врачи, против насилия! Мы не хотим, чтобы нас угнетали.

Зал опять встал и кричит: «Просим! Просим!» Это определенно сложнейшая встреча Пиневича с коллективами в его карьере. На это Пиневич ответил, что тогда будет ставить задачи перед новым руководителем.

«Позор! Будьте с народом». И. о. министра здравоохранения провел встречу с медиками в РНПЦ «Кардиология» (обновлено)

— Встретимся в этом же зале, — сказал он. Сотрудники РНПЦ снова стали возмущаться, после чего исполняющий обязанности министра сбежал под крики «Позор!». Встреча с коллективом продлилась в общей сложности 15 минут.

Если бы сейчас на выходе лежали бланки, говорят врачи, многие сразу написали бы заявления на увольнение. Но в центре сейчас 160 больных.

— Увольняться? У нас полные палаты, мы же врачи. ОМОН лечить будет? Надеемся, что Пиневич передумает. Наивно было ожидать, что он прямо в зале скажет: ок, вы не хотите, я вас слушаюсь. Надо же знать наших чиновников. У них все решения должны исходить как бы от себя. Поэтому подождем еще немножко, — надеются медики.

И грустная шутка в конце от врачей «Кардиологии»:

— Мы пойдем в Купаловский театр работать, а они — сюда. Тогда всем министрам будет хорошо.

Букет уволенному директору от Пиневича так и остался на полу в опустевшем зале.

«Позор! Будьте с народом». И. о. министра здравоохранения провел встречу с медиками в РНПЦ «Кардиология» (обновлено)

 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня в РНПЦ «Кардиология» встреча сотрудников с и. о. министра здравоохранения Дмитрием Пиневичем. Причина грустная — уволен директор центра Александр Мрочек,...
 
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