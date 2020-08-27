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Власть - народу! Лукашенко заявил, что мы не сможем отозвать депутатов

27.08.2020 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко уверен, что общественная инициатива по отзыву депутатов парламента не приведет к реальным результатам.



"Взялись за депутатов. Слушайте, а они-то в чем виноваты? Выборы прошли, избрали депутатов, все согласились. Нет, начали бодягу: отзовем депутатов... Пусть попробуют. Мы же прекрасно понимаем: повалить президента не удалось - надо расшатать парламент", - заявил Лукашенко.

По его словам, "на депутатов начались накаты - требуют от них деньги, поддержки, выходить на улицу". "Не вышли, значит, мы вас отзовем... Ну попробуйте", - отметил Лукашенко.

"Думаю, что подавляющее большинство наших депутатов не из слабого десятка, и депутаты должны знать, что у них есть президент, который всегда сможет их защитить. Без всяких проблем", - пообещал он.

Как сообщалось, член президиума Координационного совета, экс-министр культуры и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко поддержал общественную инициативу об отзыве действующего состава парламента.

"У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязательства и утратили доверие избирателей. Процедуру отзыва уже начали многие избиратели", - сказал Латушко в видеообращении.

Он добавил, что "109 из 110 депутатов Палаты представителей смотрят на то, что происходит в стране и ничего не делают".

"Мы считаем, что сегодня никто не может оставаться в стороне. Депутаты не имеют права бездействовать, когда в стране нарушаются законы. Депутаты не могут бездействовать, когда насилуют людей. Депутаты обязаны защищать интересы своих избирателей и нести ответственность за свое бездействие", - подчеркнул Латушко.
 
 
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Лукашенко уверен, что общественная инициатива по отзыву депутатов парламента не приведет к реальным результатам.
 
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