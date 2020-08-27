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Путин: вагнеровцев в Минске задержали по вине спецслужб Украины и США
Источник материала: Навiны
Президент РФ Владимир Путин назвал задержание россиян под Минском, которых власти Беларуси называли «головорезами» ЧВК Вагнера, акцией разведок Украины и США.
По его словам, «сейчас очевидно», что «это акция спецслужб»: «Людей в темную использовали, для того чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы».
В интервью телеканалу «Россия» глава государства также заявил, что «их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности».
Ответственными за эту операцию Путин назвал украинские спецслужбы совместно с американскими: «Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные, даже не скрывают теперь это».
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Президент РФ Владимир Путин назвал задержание россиян под Минском, которых власти Беларуси называли «головорезами» ЧВК Вагнера, акцией разведок Украины и США.
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