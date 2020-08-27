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Путин: вагнеровцев в Минске задержали по вине спецслужб Украины и США

27.08.2020 16:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент РФ Владимир Путин назвал задержание россиян под Минском, которых власти Беларуси называли «головорезами» ЧВК Вагнера, акцией разведок Украины и США.

По его словам, «сейчас очевидно», что «это акция спецслужб»: «Людей в темную использовали, для того чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы».

В интервью телеканалу «Россия» глава государства также заявил, что «их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности».

Ответственными за эту операцию Путин назвал украинские спецслужбы совместно с американскими: «Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные, даже не скрывают теперь это».

Напомним, пойманные в Беларуси россияне были переданы России.

Эта история получила широкое освящение в госСМИ, которые со ссылкой на силовиков тут же раструбили, что схваченные ими заезжие персонажи намеревались дестабилизировать обстановку в Беларуси. А госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков 30 июля и вовсе огорошил журналистов каскадом алармистских заявлений. Мол, по факту задержания российских боевиков возбуждено уголовное дело о подготовке террористических актов, идут поиски еще до двухсот боевиков, находящихся на белорусской территории.

К боевикам из-за восточной границы люди в погонах поспешили пристегнуть арестованных Тихановского и Николая Статкевича.

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Теги: Минск
 
 
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Президент РФ Владимир Путин назвал задержание россиян под Минском, которых власти Беларуси называли «головорезами» ЧВК Вагнера, акцией разведок Украины и США.
 
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