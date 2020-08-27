Лукашенко рассказал, что он готов к диалогу, но не со всеми

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко заявил, что «с улицей» за стол переговоров он не сядет.

«Как раз студенческие коллективы — это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы (я уже об этом говорил). Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог», — отметил Александр Лукашенко.

Он предложил вносить предложения и сформировать новую Конституцию, и уже от этого «плясать».

«И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи. А не бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога. Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет», — пообещал действующий президент, передает его пресс-служба.

Он предложил, что если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, высказывать свою позицию. При этом Лукашенко уточнил, что происходить это должно не на улице.

При этом действующий президент заявил, что готов отменить отсрочку от армии для студентов, которые протестуют на улицах.

«А потом, вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Да нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону».