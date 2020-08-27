Грузовик гуманитарной помощи из Польши не пускают в Беларусь

На белорусской границе посчитали, что на польский груз у перевозчиков не хватает всех необходимых документов. Михал Дворчик уверяет, что все документы в порядке .





Гуманитарную помощь белорусам собрал профсоюз "Солидарность". В основном, в грузовике продукты. "Солидарность" запустил программу помощи Беларуси и выделил на нее 1 миллион злотых.





- Как профсоюз, мы обязаны помочь так же, как 40 лет назад нам помогали другие люди со всего мира, когда мы боролись за свободу и демократию, - сказал Марек Левандовский, член профсоюза "Солидарность".