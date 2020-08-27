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Netflix снимет сериал по Resident Evil

27.08.2020 16:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Еще в начале февраля в сети появился синопсис сериала по Resident Evil, который, предположительно, должен был выйти на Netflix. Официального анонса не было, а потом еще и пандемия наложилась. В общем, официальный анонс сериала случился только сегодня. Первый сезон будет состоять из восьми часовых эпизодов.

Сценарий для сериала пишет Эндрю Дабб («Сверхъестественное»). Действие будет происходить в двух временных линиях и сосредоточится на персонах Джейда и Билли Вескер. Вероятно, это наследники главного антагониста оригинальной серии игр.

Официальный синопсис сериала выглядит так:

«В первой временной шкале 14-летние сестры Джейд и Билли Вескер перемещаются в Нью-Раккун-Сити — искусственно созданный корпоративный город, навязанный им в подростковом возрасте. Но чем больше времени они проводят там, тем больше понимают, что город больше, чем кажется, и что их отец может скрывать мрачные секреты. Секреты, которые могут разрушить мир.

Переход ко второй временной шкале, более чем на десятилетие вперед: на Земле осталось менее 15 млн человек, но есть более 6 млрд монстров — людей и животных, зараженных Т-вирусом. Джейд, которой сейчас 30, изо всех сил пытается выжить в этом новом мире, в то время как секреты ее прошлого — о сестре, отце и самой себе — продолжают преследовать ее».

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Еще в начале февраля в сети появился синопсис сериала по Resident Evil, который, предположительно, должен был выйти на Netflix. Официального анонса не было, а потом еще и...
 
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