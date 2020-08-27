Netflix снимет сериал по Resident Evil

Источник материала: Onliner

Еще в начале февраля в сети появился синопсис сериала по Resident Evil, который, предположительно, должен был выйти на Netflix. Официального анонса не было, а потом еще и пандемия наложилась. В общем, официальный анонс сериала случился только сегодня. Первый сезон будет состоять из восьми часовых эпизодов.

Сценарий для сериала пишет Эндрю Дабб («Сверхъестественное»). Действие будет происходить в двух временных линиях и сосредоточится на персонах Джейда и Билли Вескер. Вероятно, это наследники главного антагониста оригинальной серии игр.

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD

— NX (@NXOnNetflix) August 27, 2020

Официальный синопсис сериала выглядит так:

«В первой временной шкале 14-летние сестры Джейд и Билли Вескер перемещаются в Нью-Раккун-Сити — искусственно созданный корпоративный город, навязанный им в подростковом возрасте. Но чем больше времени они проводят там, тем больше понимают, что город больше, чем кажется, и что их отец может скрывать мрачные секреты. Секреты, которые могут разрушить мир.

Переход ко второй временной шкале, более чем на десятилетие вперед: на Земле осталось менее 15 млн человек, но есть более 6 млрд монстров — людей и животных, зараженных Т-вирусом. Джейд, которой сейчас 30, изо всех сил пытается выжить в этом новом мире, в то время как секреты ее прошлого — о сестре, отце и самой себе — продолжают преследовать ее».