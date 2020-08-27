Разбойное нападение на АЗС: угрожая пневматикой, парень похитил 120 рублей

Источник материала: Onliner

Как сообщается, ночью 11 августа на одну из автозаправок в Лидском районе было совершено разбойное нападение. Человек, на голову которого была надета кепка, а лицо замотано шарфом, ворвался в помещение и под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовал у продавца передать ему выручку.

Как сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома, таким образом нападавший похитил порядка 120 рублей — столько оказалась в кассе АЗС.

— Сыщики предположили, что на такой дерзкий разбой способен человек с богатым криминальным опытом, но в настоящий момент в качестве подозреваемого по уголовному делу проходит вполне обычный 23-летний молодой человек, житель Лидского района, который сознается в содеянном и не понимает, что на него нашло в ту злополучную ночь, — рассказали в УВД.

По предварительной информации, тем вечером парень в гараже занимался ремонтом автомобиля и прямо оттуда, даже не переодеваясь, пошел на заправку.

— Изъята та самая одежда и пистолет, который оказался пневматическим. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, — добавили в УВД.