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Фотофакт. Медики РНПЦ "Кардиология" вышли на протест

27.08.2020 17:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Медики РНПЦ "Кардиология" вечером в четверг вышли на акцию протеста против увольнения академика Александра Мрочека с поста директора центра, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".



Около здания РНПЦ собралось порядка 100 медиков, они держат плакаты "Увольняете - кто будет лечить?", "Увольняйте врачей! Вам еще лечиться", "Верните Мрочека". Аплодируют и скандируют "Жыве Беларусь", "Мрочек". Докторов поддерживают обычные граждане.

В планах врачей пройти колонной к проспекту Дзержинского.

Как сообщалось, в четверг стало известно об увольнении директора РНПЦ "Кардиология" Александра Мрочека "по инициативе нанимателя" - Минздрава.

Ранее медики РНПЦ ежедневно выходили в цепи солидарности. Директор не препятствовал такому решению своих сотрудников.

Увольнение Мрочека стало первым публичным решением и.о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Он пару дней назад сменил на посту министра здравоохранения Владимира Караника, который был назначен губернатором Гродненской области.
 
 
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Медики РНПЦ "Кардиология" вечером в четверг вышли на акцию протеста против увольнения академика Александра Мрочека с поста директора центра, передает...
 
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