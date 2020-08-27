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Тищенко: нам пытаются "впихнуть товар", который мы не хотели

27.08.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Тищенко: нам пытаются "впихнуть товар", который мы не хотели

Уникальная общественно-политическая ситуация в Беларуси обставлена давлением на эмоции и особенности психологии человека, считает эксперт в области безопасности Александр Тищенко, по его мнению, нужно внимательно изучить призывы к "переменам", понять, что перезагрузить можно только действующий, работающий механизм. 

© Sputnik Александр Кривошеев
Недовольство внутри и внешние манипуляторы: эксперт о технологиях протеста

"Нет конкретных лиц, ни физических, ни юридических, которые могли бы сказать ,чего они сами хотят и куда хотят вести нас. Есть лишь звучащие с Запада абстрактные целеполагания, которые могут нас ввергнуть в некий "управляемый хаос". По сути это стандартные технологии, лишь слегка обновленные, но главное, что под мирной видимостью наблюдаемых процессов скрываются агрессивные намерения. Налицо попытки действовать не на сознание, а на подсознание белорусов, нам явно пытаются "впихнуть" товар, который мы не хотели", ― полагает эксперт.

Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси после состоявшихся 9 августа президентских выборов, на которых, по данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками, против протестующих они применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, за первые дни акций протеста были задержаны порядка 7 тысяч человек, несколько сотен пострадали, есть данные о троих погибших. Позднее протестные акции приобрели мирный характер, однако они продолжаются ежедневно.

Комментарий эксперта в области безопасности Александра Тищенко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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На белорусов сейчас пытаются воздействовать исключительно с позиции маркетинга, считает эксперт в области безопасности Александр Тищенко.
 
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