Польша призвала Путина отказаться от планов силовой поддержки Лукашенко

При этом глава правительства Польши назвал возможный предлог для вмешательства — «восстановление контроля» — ложным.

РБК Он охарактеризовал возможное силовое вмешательство как «враждебный акт, нарушающий международное право и права белорусского народа, который должен сам решать свою судьбу», передает





Хотя на самом деле откровенное вмешательство сейчас идет со сторогны именно России. Вчера вечером в Минск во второй уже раз прилетел самолет ФСБ. В первый раз из него в том числе высадился "пропагандистский десант" для БТ. На этот раз, высока вероятность, что в нем был экс-глава ФСБ, секретарь Совета безопасности РФ Патрушев.





Ранее Путин заявил, что российские силовики могут прийти на помощь Лукашенко, но этого не будет до тех пор, «пока "экстремистские элементы" в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой». Он уточнил, что Россия уже создала резерв сотрудников правоохранительных органов для защиты режима Лукашенко.













При этом Москва, по словам Путина, ведет себя гораздо более сдержанно, чем другие страны, в том числе США и страны Европы. «У нас есть, конечно, обязательства перед Беларусью. И Лукашенко так и поставил вопрос: он хотел бы, чтобы мы оказали ему при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства».





Правда, это обязательства не перед Беларусью, а лично перед Лукашенко. И в таком случае хотелось бы спросить у господина Путина, что взамен ему пообещал Лукашенко - полный аншлюс Беларуси или подписание 31-ой карты "союзного государства"?