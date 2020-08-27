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На площади Свободы массово задерживают журналистов

27.08.2020 18:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Более двадцати представителей СМИ было задержано вечером 27 августа в Минске на площади Свободы.



Журналисты пришли на площадь Свободы, чтобы освещать шествие верующих всех конфессий к Красному костелу. Силовики в штатском погрузили всех журналистов в синий микроавтобус без регистрационных номеров.

Среди задержанных — журналисты БелаПАН Сергей Сацюк и Захар Щербаков, а также представители TUT.by, Reuters, AP, телеканала «Настоящее время», РИА «Новости» и других СМИ.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Более двадцати представителей СМИ было задержано вечером 27 августа в Минске на площади Свободы.
 
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