На площади Свободы массово задерживают журналистов

Более двадцати представителей СМИ было задержано вечером 27 августа в Минске на площади Свободы.







Журналисты пришли на площадь Свободы, чтобы освещать шествие верующих всех конфессий к Красному костелу. Силовики в штатском погрузили всех журналистов в синий микроавтобус без регистрационных номеров.

Среди задержанных — журналисты БелаПАН Сергей Сацюк и Захар Щербаков, а также представители TUT.by, Reuters, AP, телеканала «Настоящее время», РИА «Новости» и других СМИ.