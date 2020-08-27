Задержания журналистов и акция на площади Свободы. Что происходит в Минске этим вечером

Источник материала: Onliner

Сегодня в центре Минска снова собрались люди. На площади Свободы встретилось несколько сотен человек, они колонной двинулись по городским улицам. Без задержаний не обошлось: еще до начала акции около двух десятков журналистов погрузили в микроавтобус и увезли в РУВД для проверки. Рассказываем, что происходит в городе.

Массовое задержание журналистов

Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале блогера Антона Мотолько, на площади Свободы журналистов завели в синий микроавтобус. Там около 20—25 человек, на большинстве синие жилеты с надписью «Пресса» и бейджи. Представители СМИ приехали в центр города для работы на акции протеста.

Мы обратились к официальному представителю ГУВД Минска Наталье Ганусевич за комментарием.

— Они будут доставлены в РУВД для выяснения личности, — сказали в минской милиции. Причины задержания, количество журналистов и конкретное РУВД, в которое везут фотографов, операторов и корреспондентов, пока неизвестно.





Сообщается, что задержаны журналисты Tut.by Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, а таже Уладзь Грыдин («Радио Свобода»), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан («Наша Нiва»), Дима Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк («БелаПАН»), Екатерина Андреева и Максим Калитовский («Белсат»), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС). Журналистов везут в Октябрьский РУВД. Об этом пишет Tut.by.





Позже ситуацию прокомментировала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

— Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены, — говорится в сообщении.

Акция на площади Свободы

Как передает наш корреспондент с места событий, сейчас на площади около двух сотен человек. Журналисты, которые в момент задержания находились поодаль от приехавших силовиков, продолжают работать. К собравшимся обратился сотрудник милиции и попросил всех разойтись, однако люди пока не спешат заканчивать акцию.













После молитвы на площади собравшиеся колонной направились по городским улицам.





















Акция у Красного костела

У ступеней Красного костела собравшихся встретили силовики. За их спиной осталась относительно небольшая группа людей. Они скандировали уже привычные лозунги, аплодировали. Чуть позже к площади приехали автозаки, а на площади появился ОМОН.

(будет дополнено)