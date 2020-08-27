Сразу несколько банков полностью прекращают выдавать кредиты физлицам

Источник материала: Tut.by

В Беларуси сразу несколько банков прекращают выдачу кредитов физлицам. Так, БПС-Сбербанк сообщает о временной приостановке с 28 августа приема кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физлиц.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«С учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана, банком принято решение временно приостановить выдачу кредитных ресурсов частным клиентам, — отмечают в БПС-Сбербанке. — При этом кредитные заявки, принятые банком не позднее 27 августа 2020 г. будут рассмотрены в установленном порядке. Ранее заключенные кредитные договора обслуживаются Банком в обычном режиме».

С 28 августа также все кредиты будут приостановлены в Технобанке. «Информацию о возобновлении можно отслеживать на нашем сайте или можете писать в чат», — сообщили в банке.

Не выдает потребительские кредиты сейчас также Белгазпромбанк.

С 26 августа БТА Банк временно приостановил выдачу потребительского кредита «Универ».

Кредитование в РРБ-Банке приостановили еще с 18 августа.

Белорусский народный банк приостановил с 25 августа выдачу физлицам кредитов на автомобили и недвижимость.