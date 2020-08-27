«Это технология, чтобы убедить нас — вокруг одни #ябатьки»: Что делать, если вы устали протестовать

the-village.me . Мирные протесты против фальшивых выборов и акции солидарности с пострадавшими от силовиков длятся в Беларуси уже две недели. Люди приближают перемены разными способами: ходят на митинги, бастуют, рисуют острые плакаты, скидываются деньгами, помогают вышедшим из Окрестина прийти в себя после пережитого ада. За это время их надежды воскресали и умирали несколько раз, особенно на фоне агрессивной пропаганды «российских специалистов», которая пытается убедить, что 97% — это меньшинство. Чтобы поддержать тех, кто сейчас борется, психолог Наталья Станкевич опубликовала в Facebook важный практичный пост о том, как не сдаться и дойти до цели, пишет





Накал эмоций, связанных с событиями в Беларуси, естественным образом снижается, что позволяет приехавшей на наши тв-каналы российской пропаганде «дразниться из танка», муссируя и раздувая тему слива протестов. Манипуляция эта призвана исключительно к тому, чтобы внушить протестующим, что у них ничего не выйдет, власть сильна как никогда — словом, граждане, разойдитесь-ка, пока не поздно.





Хотя иначе чем в этом пропагандистском ключе тему слива протестов всерьез обсуждать не приходится (Марш свободы, прошедший 23 августа, тому подтверждение), — важно понимать, что мирное протестное движение в Беларуси плавно переходит от состояния спринта в состояние марафона. А в марафоне побеждают, как известно, не быстрые, а выносливые, умеющие грамотно распределить ресурсы.





О том, как это правильно сделать и избежать выгорания, участвуя в мирных протестах, и поговорим сегодня.





Под ресурсами мы будем понимать наше время, эмоции, усилия, финансовые средства и материальные блага, способности, профессиональные навыки — словом, все то, что мы можем поставить на службу общему делу.





Грамотное распределение ресурсов основывается на двух простейших принципах:





- Не растрачивать ресурсы впустую;





- Вовремя их пополнять.





Как реализовать эти принципы на практике?





Не растрачивать ресурсы впустую

Существует несколько «ловушек», которые поглощают наши ресурсы как песок — воду, и при этом не дают никакой отдачи. Посмотрим, что можно с ними сделать.





Ловушка №1. Непрерывный просмотр новостей.





Листание новостной ленты в режиме 24/7 — это компульсивное действие, стоящее в одном ряду с компульсивным перееданием, мытьем рук по сто раз в день и т.д. Оно не имеет отношения к помощи Беларуси; к здоровой информированности листающего; к его душевному равновесию. Это черная дыра, поглощающая наши ресурсы.





Что делать взамен?





Во-первых, отфильтруйте источники информации, которыми вы пользуетесь, и ограничте их количество.





Разделите источники информации на:





информационные: порталы или телеграм-каналы для новостей и актуальной информации. Из них вы узнаете, что происходит, какие акции планируются и т.д. Подпишитесь на два-три самых значимых сайта или телеграм-канала. Больше нет смысла: никакая важная новость не пройдет мимо, например, NEXTA, tut.by, Белсат, Мая краіна Беларусь и т.д. (и The Village Беларусь, конечно — редакция). А новость, поданная на второстепенном канале с тысячей подписчиков и не расшаренная никем еще, может напугать, ввести в уныние — и с большой долей вероятности оказаться фейком.

практические источники: телеграм-канал вашего предприятия, дома, жилтоварищества и особенно — каналы с разной волонтерской и социальной активностью (подписывайтесь только туда, где вы можете и будете реально участвовать!).

По желанию можно добавить один аналитический источник где толковый аналитик обсуждает теорию и подоплеку происходящего, делает прогнозы и т.д.





Во-вторых, начните делать что-то конкретное. Пусть простое, необременительное для вас, но важное для общего дела. Сделайте репост важной новости в соцсетях, подвезите воды и печенья участникам цепей солидарности, нарисуйте креативный плакат… Это будет полезнее, чем бесконечно листать новости, и в то же время снизит ваш страх и тревогу: ведь теперь вы, хоть и чуть-чуть, но конкретно влияете на ситуацию.





Ловушка №2. Стремление успеть везде, поучастовать во всех мероприятиях, поддержать все инициативы.





Она противоположна ловушке номер один и заставляет нас распылять ресурсы в хаотичной, лихорадочной деятельности.





Чтобы избежать ее, важно помнить об ограниченности своих ресурсов. Вы не сможете ходить на все акции каждый день неопределенно долгое время. Не поучаствуете во всех благотворительных и социальных инициативах. Это то, с чем нужно смириться. Хорошая новость в том, что каждому из нас и не нужно делать и знать все, участвовать во всем и т.д. Наша сила в том, что нас много: мы можем меняться, можем выбирать тот вид помощи, который можем оказывать наиболее эффективно.





Ловушка №3. Холивары в интернете.





Им — категорическое нет. Троллей и ботов сейчас появилось немерено. Это специальная технология, направленная на то, чтобы убедить нас, что нас мало, что вокруг одни «#ябатьки», что мы в меньшинстве (подробнее о средствах российской пропаганды — видео Максима Каца, очень советую к просмотру). Лекарство от этой технологии одно — игнор. Троллей не кормить. Идейных «ябатек» не наставлять, не убеждать и не учить: вы не благотворительная школа.





Каждый раз, когда хочется поругаться с кем-то в интернетике — идите печатать листовки или постойте в цепочке солидарности.





Для просвещения масс и выражения своей позиции — напишите пост у себя в соцсетях и по возможности расшарьте. Если к вам на публикацию придут тролли — см. выше. Вы все уже сказали.





Информацию из стана «ябатек» нужно сократить до жизненно-необходимого уровня (стремящегося к нулю).





Крайне взвешенно относиться к любым негативным новостям, высказываниям лидеров мнений и т.д. Помните, что если публикация вызвала в вас уныние, заставила почувствовать разочарование в том, что вы делаете, породила ощущение, что бороться с режимом бесполезно — скорее всего, именно в этом и была цель, с которой эту публикацию растиражировали.









Ловушка №4. Дискуссии в реале.





Их желательно тоже избегать, хоть это и сложнее, чем в интернете. К сожалению, как и холивары, они зачастую не несут практического смысла, хотя бы потому, что обсуждать тонкости политики и экономики, стоя уже на баррикадах, вряд ли получится. Ситуация уже заряжена эмоционально. Для вашей мамы, соседки, коллеги выражающие несогласие уже «уголовники», «западные агенты», «овцы» и т.д. Объяснить маме, что это не так, при этом собираясь на акцию, где вас могут задержать, ранить или даже убить — занятие гиблое.





Вместо этого расставьте приоритеты. Если человек вам близок, и вы не можете избежать разговоров с ним — говорите о своих чувствах. «Мне очень горько, что ты не разделяешь моих ценностей и не понимаешь меня». Говорите об их чувствах: «Мама, я понимаю, что ты боишься за меня». Обещайте сделать все возможное, чтобы обезопасить себя (что, разумеется, нужно действительно сделать). И продолжайте делать то, что считаете правильным.





Если человек вам не близок — пресеките общение на политические темы. Или вообще общение.





Как пополнить ресурсы

Не забывайте поддерживать себя физически. Вроде бы банально: качественная еда, полноценный сон. Но сколько людей в Беларуси и за ее пределами в последние 2 недели перешли на подножный корм и сон урывками, не в силах оторваться от ленты новостей или от любой социальной активности? А между тем выспавшийся и поевший вы явно сможете больше, чем голодный и после трех бессонных ночей.





Ищите и используйте свои источники силы: все, что придает вам сил, внушает оптимизм, наполняет приятными эмоциями и т.д.





Источником силы могут быть:





Люди. Единомышленники, друзья, семья. Окружайте себя людьми, которые любят вас и которых любите вы. Теми, кто понимает вас, внушает веру и надежду, готовы вас поддержать, если вы захандрите и т.д. Держитесь подальше от тех, кому придется объяснять и доказывать, что «он нам не батька», «бчб — на нацистский флаг» и т.п.

Места и действия. Вспомните вашу жизнь «до». Что придавало вам сил? Чтение, спорт, прогулки, хобби, сериалы… Пусть не в прежних объемах, но нельзя забывать об этом и теперь. Важно заметить: источники силы могут быть как связаны с мирными протестами (например, посмотрели новое видео от любимого аналитика с разбором последних событий — и вам полегчало), так и не связанными с ними. И в этом случае очень важно не ругать себя за их использование. Это нормально — посмотреть любимый фильм или почитать вместо того, чтобы следить за новостями. Перезагрузиться полезнее, чем довести себя до нервного срыва или болезни.

Духовность. Вера в высшие силы не означает бездействия. Наоборот, она дает мощную подпитку вашей деятельности.

Не сравнивайте себя с другими участниками мирных протестов. «Маша ходит на акции каждый день, а я уже после двух вечеров на площади валюсь с ног»; «Петя пошел волонтерить под стены Окрестина, а я не могу этого выдержать». Такие мысли и сравнения нужно гнать бескомпромисно. У каждого человека свои ресурсы. Ваша задача — не превзойти ресурсами Машу и Петю. Ваша задача — максимально эффективно использовать те ресурсы, что есть у вас.

Относитесь с уважением к своим эмоциям, но не позволяйте им себя захлестнуть. Сейчас множество постов, посвященных ситуации в Беларуси, начинаются словами «Я больше не могу». Читать истории людей, прошедших пытки. Следить за новостями. Смотреть государственные новости. Выходить на акции.





Такие эмоциональные провалы есть у всех. После психического напряжения всегда идет откат. Не сопротивляйтесь ему. Дайте себе время полежать, посмотреть фильм, сходить в спортзал — словом, отвлечься. Не ругайте и не гнобите себя за это. Чем спокойнее вы будете воспринимать такие спады, тем быстрее ваши силы восстановятся.





Поскольку эмоциональные спады есть у всех, не отождествляйте «то, что происходит» и «мои чувства по этому поводу». Все мы за эти две недели успели и поликовать, и погоревать из-за того, что «все погибло». Не поддавайтесь панике и унынию. Переживайте, если нужно, но помните, что эмоции это одно, а реальность — другое.



