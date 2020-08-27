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«Это технология, чтобы убедить нас — вокруг одни #ябатьки»: Что делать, если вы устали протестовать
Источник материала: Партизан
Практические советы для поднятия духа.
Мирные протесты против фальшивых выборов и акции солидарности с пострадавшими от силовиков длятся в Беларуси уже две недели. Люди приближают перемены разными способами: ходят на митинги, бастуют, рисуют острые плакаты, скидываются деньгами, помогают вышедшим из Окрестина прийти в себя после пережитого ада. За это время их надежды воскресали и умирали несколько раз, особенно на фоне агрессивной пропаганды «российских специалистов», которая пытается убедить, что 97% — это меньшинство. Чтобы поддержать тех, кто сейчас борется, психолог Наталья Станкевич опубликовала в Facebook важный практичный пост о том, как не сдаться и дойти до цели, пишет
Накал эмоций, связанных с событиями в Беларуси, естественным образом снижается, что позволяет приехавшей на наши тв-каналы российской пропаганде «дразниться из танка», муссируя и раздувая тему слива протестов. Манипуляция эта призвана исключительно к тому, чтобы внушить протестующим, что у них ничего не выйдет, власть сильна как никогда — словом, граждане, разойдитесь-ка, пока не поздно.
Хотя иначе чем в этом пропагандистском ключе тему слива протестов всерьез обсуждать не приходится (Марш свободы, прошедший 23 августа, тому подтверждение), — важно понимать, что мирное протестное движение в Беларуси плавно переходит от состояния спринта в состояние марафона. А в марафоне побеждают, как известно, не быстрые, а выносливые, умеющие грамотно распределить ресурсы.
О том, как это правильно сделать и избежать выгорания, участвуя в мирных протестах, и поговорим сегодня.
Под ресурсами мы будем понимать наше время, эмоции, усилия, финансовые средства и материальные блага, способности, профессиональные навыки — словом, все то, что мы можем поставить на службу общему делу.
Грамотное распределение ресурсов основывается на двух простейших принципах:
- Не растрачивать ресурсы впустую;
- Вовремя их пополнять.
Как реализовать эти принципы на практике?
Не растрачивать ресурсы впустую
Существует несколько «ловушек», которые поглощают наши ресурсы как песок — воду, и при этом не дают никакой отдачи. Посмотрим, что можно с ними сделать.
Ловушка №1. Непрерывный просмотр новостей.
Листание новостной ленты в режиме 24/7 — это компульсивное действие, стоящее в одном ряду с компульсивным перееданием, мытьем рук по сто раз в день и т.д. Оно не имеет отношения к помощи Беларуси; к здоровой информированности листающего; к его душевному равновесию. Это черная дыра, поглощающая наши ресурсы.
Что делать взамен?
Во-первых, отфильтруйте источники информации, которыми вы пользуетесь, и ограничте их количество.
Разделите источники информации на:
По желанию можно добавить один аналитический источник где толковый аналитик обсуждает теорию и подоплеку происходящего, делает прогнозы и т.д.
Во-вторых, начните делать что-то конкретное. Пусть простое, необременительное для вас, но важное для общего дела. Сделайте репост важной новости в соцсетях, подвезите воды и печенья участникам цепей солидарности, нарисуйте креативный плакат… Это будет полезнее, чем бесконечно листать новости, и в то же время снизит ваш страх и тревогу: ведь теперь вы, хоть и чуть-чуть, но конкретно влияете на ситуацию.
Ловушка №2. Стремление успеть везде, поучастовать во всех мероприятиях, поддержать все инициативы.
Она противоположна ловушке номер один и заставляет нас распылять ресурсы в хаотичной, лихорадочной деятельности.
Чтобы избежать ее, важно помнить об ограниченности своих ресурсов. Вы не сможете ходить на все акции каждый день неопределенно долгое время. Не поучаствуете во всех благотворительных и социальных инициативах. Это то, с чем нужно смириться. Хорошая новость в том, что каждому из нас и не нужно делать и знать все, участвовать во всем и т.д. Наша сила в том, что нас много: мы можем меняться, можем выбирать тот вид помощи, который можем оказывать наиболее эффективно.
Ловушка №3. Холивары в интернете.
Им — категорическое нет. Троллей и ботов сейчас появилось немерено. Это специальная технология, направленная на то, чтобы убедить нас, что нас мало, что вокруг одни «#ябатьки», что мы в меньшинстве (подробнее о средствах российской пропаганды — видео Максима Каца, очень советую к просмотру). Лекарство от этой технологии одно — игнор. Троллей не кормить. Идейных «ябатек» не наставлять, не убеждать и не учить: вы не благотворительная школа.
Каждый раз, когда хочется поругаться с кем-то в интернетике — идите печатать листовки или постойте в цепочке солидарности.
Для просвещения масс и выражения своей позиции — напишите пост у себя в соцсетях и по возможности расшарьте. Если к вам на публикацию придут тролли — см. выше. Вы все уже сказали.
Информацию из стана «ябатек» нужно сократить до жизненно-необходимого уровня (стремящегося к нулю).
Крайне взвешенно относиться к любым негативным новостям, высказываниям лидеров мнений и т.д. Помните, что если публикация вызвала в вас уныние, заставила почувствовать разочарование в том, что вы делаете, породила ощущение, что бороться с режимом бесполезно — скорее всего, именно в этом и была цель, с которой эту публикацию растиражировали.
Ловушка №4. Дискуссии в реале.
Их желательно тоже избегать, хоть это и сложнее, чем в интернете. К сожалению, как и холивары, они зачастую не несут практического смысла, хотя бы потому, что обсуждать тонкости политики и экономики, стоя уже на баррикадах, вряд ли получится. Ситуация уже заряжена эмоционально. Для вашей мамы, соседки, коллеги выражающие несогласие уже «уголовники», «западные агенты», «овцы» и т.д. Объяснить маме, что это не так, при этом собираясь на акцию, где вас могут задержать, ранить или даже убить — занятие гиблое.
Вместо этого расставьте приоритеты. Если человек вам близок, и вы не можете избежать разговоров с ним — говорите о своих чувствах. «Мне очень горько, что ты не разделяешь моих ценностей и не понимаешь меня». Говорите об их чувствах: «Мама, я понимаю, что ты боишься за меня». Обещайте сделать все возможное, чтобы обезопасить себя (что, разумеется, нужно действительно сделать). И продолжайте делать то, что считаете правильным.
Если человек вам не близок — пресеките общение на политические темы. Или вообще общение.
Как пополнить ресурсы
Не забывайте поддерживать себя физически. Вроде бы банально: качественная еда, полноценный сон. Но сколько людей в Беларуси и за ее пределами в последние 2 недели перешли на подножный корм и сон урывками, не в силах оторваться от ленты новостей или от любой социальной активности? А между тем выспавшийся и поевший вы явно сможете больше, чем голодный и после трех бессонных ночей.
Ищите и используйте свои источники силы: все, что придает вам сил, внушает оптимизм, наполняет приятными эмоциями и т.д.
Источником силы могут быть:
Такие эмоциональные провалы есть у всех. После психического напряжения всегда идет откат. Не сопротивляйтесь ему. Дайте себе время полежать, посмотреть фильм, сходить в спортзал — словом, отвлечься. Не ругайте и не гнобите себя за это. Чем спокойнее вы будете воспринимать такие спады, тем быстрее ваши силы восстановятся.
Поскольку эмоциональные спады есть у всех, не отождествляйте «то, что происходит» и «мои чувства по этому поводу». Все мы за эти две недели успели и поликовать, и погоревать из-за того, что «все погибло». Не поддавайтесь панике и унынию. Переживайте, если нужно, но помните, что эмоции это одно, а реальность — другое.
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Практические советы для поднятия духа.
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