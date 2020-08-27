Литовский министр: Беларусь ежегодно будет терять сотни миллионов евро

По словам министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса, в связи с единодушным решением стран балтийского региона не покупать электроэнергию с Островецкой АЭС Беларусь ежегодно будет терять огромные суммы доходов.



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«Очевидно одно, что отказ от покупки электроэнергии как в масштабе Литвы, так и стран Балтии наносит урон БелАЭС, так как за год, мы подсчитали, Беларусь потеряет сотни миллионов евро доходов», — сказал чиновник в эфире LRT.