Беларусь показала прессе кузькину мать

Источник материала: АФН

Правоохранительные органы Беларуси за держали на площади Свободы в Минке 13 журналистов, включая представителей Reuters, Associated Press, ТАСС.

"Журналисты задержаны для выяснения личностей. Их везут в РУВД", - заявила представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

В числе задержанных: журналисты TUT.BY Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, Уладзь Грыдин («Радио Свобода»), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан («Наша Нiва»), Дима Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский («Белсат»), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС).

Журналистов привезли в Октябрьский РУВД, где у них изъяли документы, аппаратуру и телефоны.

"Все проверим, все вернём, за сохранность не переживайте. И чай кофе предложим», - сказал сотрудник милиции.

В стране для народа вещать с протестных акций могут только БТ и Russia Today.