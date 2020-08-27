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В офисе рекламного агентства Vondel/Hepta в Минске проходит обыск

27.08.2020 19:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В офисе рекламного агентства Vondel/Hepta в Минске проходит обыск, сообщила БелаПАН секретарь Vondel/Hepta, туда пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля.

Она рассказала, что обыск идет только в помещении офиса Vondel/Hepta. В соседних помещениях редакций онлайн-журналов KYKY и The Village никого нет. «Причину обыска нам не объяснили, а даже если бы и сказали, то мы уже дали подписку о неразглашении», — отметила сотрудница агентства.

Собеседница также рассказала, что владельца Vondel Александра Василевича увезли на допрос.

Ранее телеграм-канал KYKY сообщил: «Сотрудники ДФР не выражали желания общаться с сотрудниками нашей редакции. Они разговаривали только с сотрудниками Vondel/Hepta».

Также в KYKY опровергли распространенную в СМИ информацию о том, что редакция находится в одном офисе с Координационным советом по урегулированию политического кризиса в стране и штабом Виктора Бабарико. «Это два разных корпуса одного здания. Но мы не в одном офисе», — отмечалось в сообщении.

KYKY также сообщил, что к директору журнала Саше Романовой сотрудники ДФР приходили домой. Ее не было дома, поэтому сотрудники милиции связывались с ней по телефону.

Сама Романова происходящее не комментирует. «Мы тоже не понимаем, что происходит», — заявила она БелаПАН.

Позже KYKY сообщил, что в офис диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет жена Василевича Надежда Зеленкова, тоже приехали для обыска сотрудники ДФР. Одновременно двое сотрудников в штатском приехали к матери Зеленковой «для беседы».

Около 16 часов появилась информация, что директора галереи «Ў», совладельцем которой является Александр Василевич, увезли с места работы на обыск ее дома.

28 июля Василевич был задержан в здании Комитета госбезопасности, где образовалась очередь из желающих подать ходатайство об изменении меры пресечения находящемуся под арестом Виктору Бабарико. Вместе с ним у здания КГБ и в самом здании было задержано более 50 человек, а также 13 журналистов. Около суток родные не знали, куда пропал Василевич. Позже стало известно, что он находится в ЦИП на Окрестина, затем его перевели в Жодино.

30 июля суд объявил, что Василевич принимал участие в несанкционированной акции возле здания КГБ и кричал «Свободу Бабарико!». Его арестовали на 14 суток.

 
Теги: Минск
 
 
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В офисе рекламного агентства Vondel/Hepta в Минске проходит обыск, сообщила БелаПАН секретарь Vondel/Hepta, туда пришли сотрудники департамента финансовых расследований...
 
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