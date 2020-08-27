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МИД Беларуси вызвал польского дипломата

27.08.2020 19:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Беларуси вызвал Временного поверенного в делах Польши в Беларуси Марцина Войтеховского. Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Беларуси

Об этом сообщает tut.by со ссылкой на пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.

«Обращено внимание на прозвучавшие в последние дни явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц. Подчеркнута контрпродуктивность каких-либо дальнейших попыток внешнего давления на Беларусь, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности нашей страны», - сообщил Глаз.

Как сообщалось, 27 августа в связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши посол Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел Польши.

Между тем, сегодня Лукашенко опять заявил, что Польша «хочет отсечь Гродненскую область».

«Мы фактически половину армии сегодня привели в полную боевую готовность для того, чтобы защитить Гродно, Гродненскую область, западные рубежи нашей страны. Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется, Гродненская область уже отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — заявил Лукашенко.

 
Теги: Гродно
 
 
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МИД Беларуси вызвал Временного поверенного в делах Польши в Беларуси Марцина Войтеховского. Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками...
 
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