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Столтенберг призывает РФ и другие страны не вмешиваться в события в Беларуси
Источник материала: Партизан
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг призвал все страны, включая Россию, не вмешиваться в происходящее в Беларуси.
"Беларусь - суверенная и независимая страна. И никто, включая Россию, не должен вмешиваться в происходящее", - сказал он газете "Бильд".
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг призвал все страны, включая Россию, не вмешиваться в происходящее в Беларуси.
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