Около тысячи человек прошли от площади Свободы к Красному костелу

Около тысячи человек приняли участие в шествии верующих от площади Свободы к Красному костелу.

Они прошли по тротуару по стороне ГУМа, скандируя «Верым! Можам! Пераможам!», а возле здания КГБ — «Выпускай!».

Демонстранты несли бело-красно-белые флаги, цветы и иконы, останавливаясь на красный свет.

К тому времени у Красного костела уже собралось порядка ста человек.



