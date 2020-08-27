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Около тысячи человек прошли от площади Свободы к Красному костелу
Источник материала: Навiны
Около тысячи человек приняли участие в шествии верующих от площади Свободы к Красному костелу.
Они прошли по тротуару по стороне ГУМа, скандируя «Верым! Можам! Пераможам!», а возле здания КГБ — «Выпускай!».
Демонстранты несли бело-красно-белые флаги, цветы и иконы, останавливаясь на красный свет.
К тому времени у Красного костела уже собралось порядка ста человек.
Накануне вечером, 26 августа, силовики на некоторое время
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Около тысячи человек приняли участие в шествии верующих от площади Свободы к Красному костелу. Они прошли по тротуару по стороне ГУМа, скандируя «Верым! Можам!...
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