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Около тысячи человек прошли от площади Свободы к Красному костелу

27.08.2020 19:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Около тысячи человек приняли участие в шествии верующих от площади Свободы к Красному костелу.

Они прошли по тротуару по стороне ГУМа, скандируя «Верым! Можам! Пераможам!», а возле здания КГБ — «Выпускай!».

Демонстранты несли бело-красно-белые флаги, цветы и иконы, останавливаясь на красный свет.

К тому времени у Красного костела уже собралось порядка ста человек.


Накануне вечером, 26 августа, силовики на некоторое время заперли в костеле несколько десятков человек, напоминает БелаПАН.

 
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Около тысячи человек приняли участие в шествии верующих от площади Свободы к Красному костелу. Они прошли по тротуару по стороне ГУМа, скандируя «Верым! Можам!...
 
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