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Официальный представитель ГУВД: не знаю, когда отпустят задержанных журналистов
Источник материала: Навiны
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила цель задержания на площади Свободы в Минске журналистов (на данный момент они
На возражение, что при освещении уличных акций журналисты все необходимые документы берут с собой, Ганусевич сказала БелаПАН: «У меня нет информации такой, с собой у них документы, не с собой у них документы».
Она также не знает, когда журналистов отпустят: «Пока этого тоже не могу сказать».
Позже пресс-служба МВД сообщила, что «журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены».
Более 20 журналистов было
Ранее Белорусская ассоциация журналистов
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Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила цель задержания на площади Свободы в Минске журналистов (на данный момент они
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